Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Indices der Wall Street vermochten es am gestrigen Handelstag sich erneut zu behaupten, nachdem zuvor schon die Märkte in Europa nach etwas hin und her im Laufe des Handelstages freundlicher schlossen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Eine wichtige Rolle habe hierbei ein gemischter Satz an veröffentlichen Wirtschaftsdaten für die USA gespielt, wo zum einen die Neuanträge auf Arbeitslosigkeit stärker gestiegen seien als erwartet, zum anderen aber die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA deutlich die Analystenerwartungen übertroffen hätten. Hinzugekommen sei ein kräftiger Anstieg besonders der US-Banken nach der Ankündigung von Lockerungen bzgl. bestimmter Regulierungen, was Kapital freimachen würde. Jedoch habe die FED nachträglich noch klargestellt, dass dies nicht für Rückkäufe oder höhere Dividenden verwendet werden dürfe. Insgesamt hätten diese Faktoren geholfen, die grundsätzlich negative Stimmung bzgl. der steigenden Infektionszahlen besonders im Süden der USA zu übertünchen.



In Asien habe sich ein gemischtes Bild gezeigt: Während die Märkte in Japan und Südkorea hätten zulegen können, habe sich Hongkong schwächer gezeigt. In Restchina sei heute Feiertag. Öl habe ebenfalls etwas zulegen können, während Gold sich kaum bewegt habe. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen etwas freundlicheren Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (26.06.2020/ac/a/m)



