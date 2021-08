Zusätzlich hoffe Leafly - wie der gesamte US-Cannabis-Markt - auf eine höhere Geschwindigkeit bei der weiteren Legalisierung von Marihuana in den USA. Die Hoffnung liege dabei auf den Senatoren und nicht auf Präsident Biden, der nach wie vor gegen einen solchen Schritt sei.



Für kommendes Jahr würden Analysten den US-Markt für legales Cannabis auf ein Volumen von 23,1 Milliarden Dollar taxieren. Bis 2026 solle er auf 41,9 Milliarden anwachsen.



Die USA sind zweifelsohne einer der spannendsten Märkte für legales Marihuana und Leafly mit seinem Marktplatz-Ansatz ein interessanter Börsenkandidat, den "Der Aktionär" weiter im Blick behalten wird, so Benjamin Heimlich.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Leafly Holdings Inc. ist der weltweit führende Online-Marktplatz zur Entdeckung von Cannabis und Ressource für Cannabiskonsumenten. Der Firmenhauptsitz von Leafly befindet sich in Seattle, Washington. Auf der US-amerikanischen Version der Webseite können Konsumenten Cannabissorten (Cannabis sativa, Cannabis indica und deren Hybride) und deren Eigenschaften wie etwa Geschmack und freizeitliche oder medizinische Wirkung bewerten und rezensieren. Leafly will Konsumenten und Patienten helfen, die für sie passende Sorte zu finden. (11.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt den Cannabis-Informationsanbieter Leafly unter die Lupe.Im bereits heute milliardenschweren US-Cannabis-Markt würden sich weitere Schritte bei der Legalisierung abzeichnen. Davon wolle auch Leafly profitieren, das bislang nur an der Ostküste aktiv sei: Über die Fusion mit einem SPAC plant das Unternehmen seinen Sprung an die NASDAQ, der ihm einen dreistelligen Millionenbetrag einbringen solle.Der Markplatz für legales Cannabis und Zubehör wie Verdampfer werde in dem Deal mit der Mantelgesellschaft Merida Merger (ISIN US58953M1062/ WKN A2PWY9) mit 385 Millionen Dollar bewertet und solle durch die Fusion 161 Millionen Dollar frisches Kapital aus dem SPAC erhalten.Bis 2024 wolle das Unternehmen 151 Millionen Dollar umsetzen, wovon 121 Millionen aus dem Marktplatz-Geschäft und 30 Millionen aus dem Verkauf eigener Marken kommen sollten.