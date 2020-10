Bonn (www.aktiencheck.de) - In Lateinamerika hat die Berichtssaison für das dritte Quartal gerade erst begonnen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Coronavirus-Krise und die tiefe wirtschaftliche Kontraktion deutlich in den Bilanzen niederschlagen würden. Für den Gesamtmarkt werde mit einem Rückgang der Gewinne um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Für Brasilien würden die Analysten einen Gewinneinbruch von 18 Prozent erwarten, für Argentinien sogar von 78 Prozent. Bei den Sektoren werde lediglich für Unternehmen aus dem Bereich Grundstoffe mit einem Gewinnwachstum gerechnet. Angesichts hoher Eisenerz- und Stahlpreise lägen die Prognosen dort bei plus 175 Prozent. Für Hersteller zyklischer Konsumgüter werde hingegen mit einem Gewinnrückgang von 85 Prozent gerechnet. Lateinamerikanische Aktien, die von einer gesteigerten Rohstoffnachfrage profitieren würden, zum Beispiel aus China, würden derzeit interessanter als Titel erscheinen, die von einer Erholung des Heimatmarktes abhängig seien. (19.10.2020/ac/a/m)





