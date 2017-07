Das Ausmaß möglicher Marktrückschläge sollte sich laut Einschätzung des Commitees dank eines guten fundamentalen Umfelds allerdings in Grenzen halten. In den USA, in Nordeuropa und in Japan stütze sich das Wachstum auf die steigenden Haushaltseinkommen sowie auf höhere Unternehmensgewinne. Doch weder Kreditschöpfung noch Anlageinvestitionen würden ein besonders hohes Niveau erreichen. Dies habe ein bescheidenes Wachstum zur Folge, das ebenso unbefriedigend wie robust sei. Unbefriedigend, da die Wachstumsschwäche die Einkommensungleichheit nicht gemindert habe. Robust, da die Anleger höhere Risiken an den Kapitalmärkten übernehmen würden, denn Wachstum und Unternehmensgewinne würden nur geringfügig durch die politische Unsicherheit belastet.



Übergewicht in Growth-Anlagen könnte sich als vorteilhaft erweisen



Unter der Oberfläche einer scheinbar stabilen Performance an den Aktienmärkten würden sich die Anleger mit einer raschen Rotation zwischen den einzelnen Anlagestilen und Regionen konfrontiert sehen. So seien beispielsweise Value-Anlagen nach der starken Wertentwicklung Ende letzten Jahres seit Anfang 2017 meist hinter Growth-Strategien zurückgeblieben. Diese Entwicklung resultiere teilweise aus den schwächeren Surprise-Indices für das Wirtschaftswachstum und der Abflachung der Renditekurven, seit die Inflation unter den Erwartungen bleibe. Die Kurse von Technologieaktien seien zuletzt gegenüber ihren Höchstständen zurückgefallen, da Anleger ihre Übergewichtung reduziert hätten. Dagegen hätten Finanz- und Energiewerte in jüngster Zeit wieder leicht angezogen. Auf Ebene der Regionen hätten sich die europäischen Aktienmärkte in den letzten drei Monaten unterdurchschnittlich entwickelt, da der stärkere Euro die Gewinnerwartungen in der Eurozone belastet habe.



Im Hinblick auf die Asset Allocation bevorzuge das Committee weiterhin eine leichte Übergewichtung globaler Aktien mit einem Schwerpunkt in Europa, Japan und den Schwellenländern. Trotz der starken Performance von Technologieaktien im bisherigen Jahresverlauf würden Growth-Anlagen gegenüber Value-Anlagen übergewichtet. Im Anleihesegment gebe das Committee nachrangigen Schuldtiteln, älteren Mortgage-Backed Securities und Schwellenländeranleihen in Lokalwährung den Vorrang gegenüber Staatsanleihen. Die Duration werde unter den Benchmark-Allokationen gehalten. Das aktive Währungsrisiko sei reduziert worden. Dabei seien bevorzugt Positionen in britischen Pfund in Phasen starker Wechselkurse verkauft worden.



Inflation, harte Landung Chinas und politischer Einfluss als mögliche Risikofaktoren



Trotz der am Markt vorherrschenden Erwartung einer anhaltend niedrigen Inflation beurteile GAM einen Inflationsanstieg als wesentliches Portfoliorisiko. Der Marktkonsens rechne nur mit einem geringen Anstieg der Lohn- oder Preisinflation. Die spiegele sich auch in den niedrigen Break-Even-Inflationsraten an den Märkten für inflationsindexierte Papiere wider. Sollte eine angespanntere Lage an den Arbeits- und Gütermärkten zu Besorgnis über steigende Inflationsraten führen, dürfte dies für die Portfolios schwerwiegende Folgen haben, da dann sowohl die Aktien- als auch die Anleihenkurse unter Druck geraten würden.



In China sei der Kreditimpuls inzwischen negativ, nachdem die Behörden außerbilanzielle Finanzierungen und die Kreditvergabe durch kleine Banken stark reguliert hätten. Dass die Rohstoffpreise trotz der Abschwächung des US-Dollars gesunken seien, sei möglicherweise bereits ein Hinweis auf die Besorgnis der Anleger über die Verlangsamung der Anlageinvestitionen. Selbst wenn die chinesischen Behörden ihre Kreditpolitik bei einer Konjunkturschwäche lockern würden, könnte die Befürchtung eines schwächeren Wachstums in China die Märkte stark belasten. Dies habe sich Mitte 2015 und Anfang 2016 bereits schon einmal gezeigt.



Das Committee sehe zudem mehrere Quellen für mögliche politische Risiken. Falls die Inflation nicht anziehe, könnten die Zinserhöhungen und die Bilanznormalisierung der US-Notenbank zu höheren Realzinsen führen, die das Kreditwachstum belasten würden. Darüber hinaus könnte eine restriktivere Haltung der Europäischen Zentralbank einen massiven weltweiten Ausverkauf von Anleihen auslösen. Wie die jüngsten Kursbewegungen gezeigt hätten, könne Europa an den globalen Anleihenmärkten durchaus den Ton angeben. Falls die US-Regierung unter Donald Trump konkrete protektionistische Maßnahmen ergreife, könnte die Besorgnis über Handelskonflikte und eine weltweite Abkühlung des Wirtschaftswachstums das Vertrauen in wachsende Unternehmensgewinne untergraben und somit die globalen Aktienbewertungen infrage stellen. (20.07.2017/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Larry Hatheway, Group Head GAM Investment Solutions und Chefökonom beim Asset Manager GAM, über die Einschätzungen des Asset Allocation Committees zu den Marktaussichten für das zweite Halbjahr 2017:Trotz des weltweit nur mäßigen Wachstums und der schwindenden Hoffnung auf eine reflationäre Politik in den USA hätten Risikoanlagen im ersten Halbjahr 2017 gut abgeschnitten. Auf den globalen Anleihemärkten habe sich dagegen ein anderes Bild gezeigt. Nach einer schwächeren Phase Anfang des Jahres hätten diese von März bis Juni kräftig zugelegt, nur um dann Ende des zweiten Quartals einen weiteren Rückschlag zu erleiden. Anleihen hätten damit die erste Jahreshälfte nahe dem Mittelwert ihrer sechsmonatigen Handelsspanne beendet. Der US-Dollar habe im Allgemeinen schwächer tendiert, insbesondere gegenüber den höher rentierlichen Schwellenländerwährungen und in jüngster Zeit auch gegenüber dem Euro.Das von GAM und vielen Analysten veranschlagte Renditeniveau für 2017 sei an den Aktienmärkten bereits im ersten Halbjahr erreicht oder sogar übertroffen worden. Anleger würden sich nun zurecht die Frage stellen, ob die sich die seit Jahresanfang erzielten stetigen Gewinne in den letzten sechs Monaten des Jahres aufrechterhalten lassen würden.Entwicklung an den Aktienmärkten eher in moderatem RahmenDieser vorsichtigere Ansatz entspriche der GAM-Einschätzung, dass die wahrscheinliche Verbesserung der Unternehmensgewinne vor allem in den USA bereits zu einem großen Teil in den Aktienkursen eingepreist sei. Die Erwartungen der Analysten im Hinblick auf den Energiesektor seien möglicherweise zu optimistisch, da die Gewinne unter den niedrigen Ölpreisen leiden würden. In Europa, in ausgewählten Schwellenländern und in Japan würden die Kurse stärker durch Unternehmensgewinne gestützt. Der Operating Leverage sei nach wie vor günstig und ein langfristiger Anstieg der Margen und des Kapitalumschlags - insbesondere in Japan - rechtfertige höhere Bewertungen.