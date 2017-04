Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Verfassungsänderung besiegelt das Ende von Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Parlamentarismus in der Türkei, so das FDP-Präsidiumsmitglied und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Große Koalition in Berlin muss jetzt aufwachen und ihre gescheiterte Türkeipolitik ändern - es ist höchste Zeit! Berlin muss den Appellen des Europäischen Parlaments und der Republik Österreich folgen und das Ende der Beitrittsgespräche mit der Türkei herbeiführen, damit die Beziehungen zu diesem wichtigen Nachbarland sich endlich von diesem gescheiterten, zombiehaften Prozess lösen und auf eine ehrliche Grundlage gestellt werden können. Die Brücken zur Türkei dürfen gerade jetzt nicht eingerissen werden. Europa und die Türkei brauchen eine neue Form der konstruktiven wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und kulturellen Zusammenarbeit, die frei ist von leeren Versprechungen und gegenseitigen Beschimpfungen.Als Liberale werden wir auch weiterhin fest an der Seite der türkischen Zivilgesellschaft und der demokratischen Kräfte stehen, deren Situation jetzt noch schwieriger geworden ist als sie es ohnehin schon war. (Pressemitteilung vom 16.04.2017) (18.04.2017/ac/a/m)