NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

497,07 USD -3,91% (10.03.2022, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



Nasdaq-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie des Halbleiterwertes Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) erreichte nach einer langen starken Rally am 8. April 2021 ein Hoch bei 669,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie eine Topformation innerhalb eines sich aufweitenden Dreiecks ausgebildet. Dabei sei der Wert am 4. Januar 2022 auf sein aktuelles Allzeithoch bei 731,85 USD geklettert. Seitdem befinde er sich in einer Abwärtsbewegung und sei am 7. März aus dem Dreieck nach unten rausgfallen. Nach einem Tief bei 479,05 USD sei es zu einer Erholung an das Dreieck gekommen. Gestern habe die Aktie wieder zurückgesetzt.AusblickBörsenplätze Lam Research-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:455,20 EUR +0,54% (11.03.2022, 08:04)