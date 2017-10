Börse Frankfurt-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

49,353 EUR -0,05% (27.10.2017, 12:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

57,55 CHF +0,35% (27.10.2017, 12:48)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (27.10.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Der Q3 17-Umsatz von LafargeHolcim habe 0,2% über den Analystenschätzungen und 0,7% über den Konsenserwartungen gelegen, was einem org. Wachstum von 4,1% J/J entspreche. Der Grund dafür sei eine besser als erwartete Nachfrage in den Regionen Asien Pazifik und Naher Osten/Afrika gewesen.Aber das ber. operative EBITDA von CHF 1.750 Mio. (+5,9% auf ber. Basis) sei 2% unter den Erwartungen gewesen, was eine höher als erwartete Kosteninflation und weniger Synergien widerspiegele.Wie Pomrehn erwartet habe, habe der neue CEO Jan Jenisch bekannt gegeben, dass er sich auf die Reduzierung der Komplexität und die Verbesserung der operativen Exzellenz des Unternehmens konzentrieren werde. Folglich dürfte LafargeHolcim in der Lage sein, ein attraktives Wachstum und führende Margen zu generieren.Pomrehn halte die Neufestsetzung der Ziele für sehr sinnvoll, da das bisherige Ziel eines bereinigten operativen EBITDA von CHF 7,0 Mrd. im Jahr 2018 die Marktteilnehmer nie überzeugt habe. Zudem wisse der Analyst, wie Jan Jenisch als CEO agiere: Statt zu viel zu versprechen, neige er eher dazu, seine Vorgaben zu übertreffen. Pomrehn rechne derzeit mit einem Wachstum des bereinigten operativen EBITDA zum Vorjahr von 7,1% in diesem Jahr und 9,5% im Geschäftsjahr 2018, was auf Basis der aktuellen Wechselkurse annähernd den aktualisierten Zielen entspreche. Nach Ansicht des Analysten bleibe LafargeHolcim eine attraktive Turnaround-Story.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die LafargeHolcim-Aktie. Das Kursziel laute CHF 67. (Analyse vom 27.10.2017)Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: