Börsenplätze L'Oréal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

405,15 EUR +1,17% (12.08.2021, 16:09)



Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

404,60 EUR +1,07% (12.08.2021, 16:14)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (12.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).In der ersten Hälfte des Jahres 2021 habe L'Oréal seine geografischen Zonen neu definiert, welche sich künftig wie folgt darstellen würden: Europa, Nordamerika, Nordasien, SAPMENA - SSA6 und Lateinamerika.Im Gesamten habe der Konzern in der ersten Jahreshälfte (+20,7% auf vergleichbarer Basis) damit einen Umsatz von EUR 15 Mrd. erzielt, wovon rund EUR 7,6 Mrd. (+33,5% auf vergleichbarer Basis) auf das zweite Quartal 2021 entfallen würden. Auch der Halbjahresgewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher ausgefallen. In H1 habe ein Gewinn von rund EUR 3 Mrd. erwirtschaftet werden können, was 26,8% mehr sei als im Vorjahr. Dies habe sich auch positiv auf den Gewinn pro Aktie durchgeschlagen. Dieser falle mit EUR 4,63 um 21,1% höher aus.Schleifer glaube, dass L'Oréal am globalen Markt für Beauty-Produkte durch die digitale Führungsposition, Investitionen in Innovationen und einen diversifizierten Kategorie-/Kanalmix weiterhin am besten positioniert sei, was sich auch in seinen Empfehlungen in der Vergangenheit widergespiegelt habe. Die beeindruckende Performance seit Jahresbeginn habe zuletzt in Allzeithochs am laufenden Band resultiert. Die Kursanstiege seien zum Teil fundamental begründet, Schleifer denke jedoch, dass mit dieser Entwicklung zu schnell zu viel Zukunftshoffnung eingepreist worden sei.Dies komme vor allem in den Bewertungsniveaus zum Ausdruck. Historisch betrachtet sei eine Bewertungsprämie für den französischen Konzern relativ zur Benchmark durchaus zu vertreten, selbst aber im Vergleich zur eigenen Historie erscheine L'Oréal extrem überteuert. Dies lasse sich auch mit den ambitionierten Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre aus Sicht des Analysten nur schwer rechtfertigen. Vor allem auch deshalb, da die geschätzten Umsatzanstiege des Analystenkonsens für die kommenden Jahre aus Sicht des Analysten zu optimistisch ausfallen würden und er Wachstumsraten im Bereich des natürlichen langfristigen Trends als realistischer erachte.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, empfiehlt die L'Oréal-Aktie daher weiter zum "Verkauf". Das Kursziel von EUR 310,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für die Jahre 2021 und 2022 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum Sektor für Produkte des persönlichen Bedarfs berücksichtige. (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity