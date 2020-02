Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

266,80 EUR -1,59% (13.02.2020, 12:04)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (13.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - L'Oréal: Läuft und läuft - AktienanalyseDer weltgrößte Kosmetikhersteller L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist flott unterwegs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei 2019 auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 29,87 Mrd. Euro gestiegen - die höchste Wachstumsrate dieses Jahrzehnts. Vor allem in Asien sei es gut gelaufen. Dort seien die Einnahmen um 30 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro geklettert. Die Region sei damit der wichtigste Absatzmarkt des Unternehmens. Noch stärker seien die Zuwächse beim Gewinn gewesen. Das operative Ergebnis habe um 12,7 Prozent auf 5,54 Mrd. Euro angezogen. Der Gewinn je Aktie habe bei 7,74 Euro und damit 9,3 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Davon sollten auch die Aktionäre profitieren: L'Oréal wolle die Dividende um 10,4 Prozent auf 4,25 Euro je Aktie anheben.Auch der Ausblick sei am Parkett gut angekommen: Zwar habe der Konzern einräumen müssen, dass die rasante Ausbreitung des Coronavirus das Geschäft kurzfristig beeinträchtigen werde. Bei Epidemien wie Sars oder Mers habe sich jedoch gezeigt, dass der Konsum nach einer kurzen Unterbrechung stärker gewesen sei als zuvor. Daher gehe das Unternehmen davon aus, dass Umsatz und Gewinn im laufenden Jahr weiter anziehen würden. Zudem wolle L'Oréal dabei wieder besser abschneiden als der Gesamtmarkt. So etwas höre die Börse natürlich gerne: Die Aktie sei nach den Zahlen auf ein neues Rekordhoch geklettert.Und auch Analysten hätten wenig zu mäkeln gehabt, wenngleich die meisten der Aktie nach dem guten Lauf in den vergangenen Monaten zunächst nicht mehr allzu viel Spielraum nach oben einräumen würden. Das durchschnittliche Kursziel für die L'Oréal-Aktie liegt mit 258 Euro sogar leicht unter dem aktuellen Niveau, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2020)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:266,40 EUR -1,70% (13.02.20 11:11)