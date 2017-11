ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (03.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Pinar Ergun von der UBS:Die Aktienanalystin der UBS, Pinar Ergun, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Das Unternehmen sei auf bereinigter Basis unerwartet deutlich gewachsen, so die Analystin. Dieser Trend dürfte sich ihrer Ansicht nach im Schlussquartal fortsetzen.Pinar Ergun, Aktienanalystin der UBS, bewertet die L'Oréal-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy". Das Kursziel sei von 193,00 auf 210,00 EUR angehoben worden. (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:191,65 EUR -0,10% (03.11.2017, 13:37)Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:191,75 EUR -0,36% (03.11.2017, 13:42)