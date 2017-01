Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlageurteil für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Der Konzern habe am 10.01. die Übernahmen der drei auf die Entwicklung von medizinischen Hautpflegeprodukten spezialisierten US-Unternehmen CeraVe, AcneFree und Ambi vom kanadischen Pharmakonzern Valeant angekündigt. Er zahle 1,3 Mrd. USD in bar. Mit dem Zukauf stärke man das Segment Active Cosmetics und weite die Marktpräsenz in Nordamerika aus. Die Analystin sehe die Übernahme als konform zur Unternehmensstrategie und werte sie daher positiv. Der Kaufpreis lasse sich durch die starke Wachstumsdynamik rechtfertigen. Die Finanzierung des Kaufpreises halte die Analystin wegen der sehr soliden bilanziellen Situation des Konzerns für unproblematisch. Für das Wertpapier, das letztlich positiv tendiert habe, behalte sie ihre verhalten optimistische Einschätzung bei. Sie lasse seine Prognosen unverändert.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die L'Oréal-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei 182,00 Euro belassen. (Analyse vom 12.01.2017)