ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (27.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktie: Q1-Konzernumsatz deutlich besser als erwartet - AktienanalyseDie französische Kosmetikgruppe L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) erzielte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Anstieg des vergleichbaren Konzernumsatzes um 7,5% auf 7,04 Mrd. Euro, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit sei die Markterwartung, die zuletzt nur von einem Plus in Höhe von 3,9% ausgegangen sei, deutlich übertroffen worden. Der erzielte Umsatzzuwachs gehe jedoch nach Unternehmensangaben hauptsächlich auf die hohe Luxusgüternachfrage im asiatischen Raum zurück. Die Konsumgütersparten sowie das Geschäft mit gewerblichen Kunden hätten sich dagegen laut Management eher schwach entwickelt.Die Analysten der DZ BANK erwarten weitere Aktienrückkäufe im Verlauf des Jahres, was den Aktienkurs entsprechend begünstigen sollte. Der Konzern habe umsatzmäßig einen guten Jahresstart. Doch gebe es in den Konsumsparten sowie im professionellen Geschäft nach Meinung der Analysten noch Verbesserungsbedarf. Sie seien dennoch zuversichtlich, dass im laufenden Jahr eine Ausweitung der operativen Margen gelingen werde. (Ausgabe vom 24.04.2017)Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:185,15 EUR -0,16% (27.04.2017, 09:29)Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:185,25 EUR -0,05% (27.04.2017, 10:21)