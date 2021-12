Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze L&F Acquisition-Aktie:



NYSE-Aktienkurs L&F Acquisition-Aktie:

10,6027 USD +2,17% (20.12.2021, 22:10)



ISIN L&F Acquisition-Aktie:

KYG537021258



WKN L&F Acquisition-Aktie:

nicht bekannt



NYSE-Symbol L&F Acquisition-Aktie:

LNFA



Kurzprofil L&F Acquisition Corp.:



L&F Acquisition Corp. (ISIN: US35952H6018, WKN: nicht bekannt, NYSE-Ticker-Symbol: LNFA) ist eine Blankoscheckgesellschaft mit Sitz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Sie wird zum Zweck gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Reorganisation oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Das Unternehmen kann ein erstes Ziel für einen Unternehmenszusammenschluss in jeder Branche verfolgen. Die Gesellschaft will ihre Bemühungen auf die Identifizierung von Unternehmen in den Bereichen Governance, Risiko und Compliance sowie Rechtstechnologie und -software konzentrieren. (21.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - L&F Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die L&F Acquisition-Aktie (ISIN: KYG537021258, WKN: nicht bekannt, NYSE-Ticker-Symbol: LNFA) unter die Lupe.Der stärkere Einsatz hybrider Arbeitsmodelle aufgrund der Corona-Krise habe für Unternehmen auch die Gefahr digitaler Bedrohungen deutlich erhöht. Dementsprechend boome der Cybersecurity-Markt. Das wolle ZeroFox bei der geplanten Fusion mit dem SPAC L&F Acquisition nutzen und eine Milliarden-Bewertung aufrufen.Die ZeroFox-Plattform finde Bedrohungen auf verschiedenen Kanälen. Dazu würden mit künstlicher Intelligenz u.a. Inhalte auf Social-Media-Plattformen, GitHub, Slack und App-Stores analysiert.Zu den 1.700 Kunden von ZeroFox würden laut der Unternehmenswebsite u.a. Schwergewichte wie Microsoft und Intel gehören. Letztere seien seit März 2020 auch über den Investment-Arm Intel Capital am Cybersecurity-Unternehmen beteiligt.Mit einem 2022er KUV von 8,7 scheine das Unternehmen im zuletzt heiß gelaufenen Cybersecurity noch moderat bewertet, die Prognose des Umsatzwachstums liege aber mit 30% deutlich unter denen großer Player wie SentinelOne (73%) oder CrowdStrike (58%)."Der Aktionär" bleibe daher bei ZeroFox an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2021)