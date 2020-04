Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

359,85 EUR +4,97% (17.04.2020, 14:32)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen für das Q1/2020 (organisch: -17% y/y; berichtet: -15% y/y auf 12,54 Mrd. Euro) hätten die Unternehmenszielsetzung (organisch: -10% bis -20% y/y) erreicht und im Rahmen der Analystenprognose (12,49 Mrd. Euro bzw. organisch -18%) gelegen. Für positiv erachte Lusebrink die vergleichsweise robuste Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren (berichtet: -9% y/y; organisch: -10% y/y) sowie Unternehmensaussagen über eine deutliche Belebung der Nachfrage in China seit Mitte März, wovon v.a. die Marken Louis Vuitton und Christian Dior profitieren würden. LVMH habe eine Kürzung der Investitionen um voraussichtlich 40% angekündigt.Der bisherige Dividendenvorschlag für 2019 von 6,80 (Vj.: 6,00) Euro sei zurückgezogen worden (neuer Dividendenvorschlag: 4,80 Euro/Aktie), was der Analyst v.a. aus Gründen der Liquiditätssicherung für sinnvoll erachte. Die Visibilität der Geschäftsentwicklung in Q2/2020 habe LVMH als sehr gering bezeichnet, hoffe aber auf eine Erholung des Luxusgütermarkts im Mai oder Juni. Ein Ausblick für 2020 sei nicht gegeben worden. Lusebrink reduziere seine DPS-Prognosen (2020: 4,00 (alt: 6,00) Euro; 2021: 5,80 (alt: 7,00) Euro).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die LVMH-Aktie. Das Kursziel werde von 400 Euro auf 420 Euro erhöht. (Analyse vom 17.04.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:360,05 EUR +5,02% (17.04.2020, 14:30)