Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

677,00 EUR +0,53% (27.07.2021, 16:03)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (27.07.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2021 und die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2021 hätten seine Erwartungen sowie den Marktkonsens übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Treiber dieser Entwicklung sei das Segment Mode & Lederwaren gewesen, das von einer starken Performance der Marken Louis Vuitton und Christian Dior profitiert habe. Die bereinigte operative Marge sei deutlich gestiegen. Einen konkreten Ausblick für 2021 habe LVMH erwartungsgemäß nicht gegeben. Einziger Schwachpunkt würden die Reise- und Hotelaktivitäten bleiben, die unter der nur begrenzten Erholung des Tourismus leiden würden. Die Zwischendividende werde wie von Lusebrink erwartet auf 3 Euro je Aktie angehoben. Auf dem aktuellen Kursniveau er die überzeugenden Zahlen und die herausragende Marktposition des französischen Konzerns bereits größtenteils eskomptiert. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021e und 2022e mehrheitlich angehoben.Auf Basis seines DCF-Modells (angehobene Prognosen, aktualisierter Bewertungszeitraum, niedrigeres WACC versus höheres Beta) hat Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, ein unverändertes Kursziel von 700 Euro für die LVMH-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% seine Halteempfehlung. (Analyse vom 27.07.2021)Börsenplätze LVMH-Aktie:XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:678,50 EUR +0,82% (27.07.2021, 15:59)