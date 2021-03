Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

568,40 EUR -0,99% (31.03.2021, 15:49)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

566,30 EUR -1,26% (31.03.2021, 15:55)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (31.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Das Geschäftsjahr 2020 habe auch beim Luxusgüterkonzern LVMH ganz im Zeichen der COVID-19 Pandemie gestanden. So hätten die weltweiten Ausgangs- und Reisebeschränkungen insbesondere in der ersten Jahreshälfte für einen massiven Umsatzeinbruch gesorgt. Seitdem sei jedoch eine kontinuierliche Erholung zu beobachten, welche im Abschlussquartal in einem organischen Umsatzrückgang von lediglich 3% resultiert habe. Für das Gesamtjahr belaufe sich das Minus auf 16%, der Nettogewinn sei um rund ein Drittel niedriger ausgefallen als 2019. Angesichts der dennoch soliden Entwicklung des freien Cashflows (nur 1% unter Vorjahresniveau) wolle LVMH trotz des Gewinneinbruchs eine Dividende in Höhe von EUR 6 je Aktie ausschütten.Starke Zuwächse im Onlinehandel, Preisanhebungen und ein entschlossener Tritt auf die Kostenbremse hätten LVMH letztendlich souverän durch das Krisenjahr 2020 gebracht. Nachdem der französische Luxusgüterkonzern zunächst mit voller Wucht von der COVID-19 Pandemie getroffen worden sei, stünden die Zeichen mittlerweile eindeutig auf Erholung. Im Weihnachtsquartal habe sich allen voran die starke Markenpräsenz in China bezahlt gemacht, die wichtige Sparte "Fashion & Lederwaren" habe starke Zuwächse vermelden können. Mit der abgeschlossenen Übernahme der US-Juwelierkette Tiffany habe zudem ein weiterer Meilenstein erreicht werden können.Der Analyst sehe den Konzern zwar in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie im zweiten Halbjahr und darüber hinaus überproportional zu profitieren. Das werde mittlerweile aber schon in einer ambitionierten und im Vergleich zur eigenen Historie überdurchschnittlichen Bewertung der Aktie adäquat gepreist.Dementsprechend senkt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die LVMH-Aktie von "kaufen" auf "halten". Das Kursziel von EUR 570,00 (zuvor EUR 480,00) basiere auf den von ihm für 2021 als fair erachteten KGV- und EV/EBITDA-Multiples. (Analyse vom 31.03.2021)Offenlegungen:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.