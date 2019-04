Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

334,50 EUR (03.04.2019, 11:36)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (03.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.In China sei Anfang April die Senkung der Umsatzsteuer um 3 Pp in Kraft getreten. Diese habe LVMH laut Medienberichten an die Kunden weitergegeben. Hierdurch erwarte Lusebrink insbesondere Nachfrageimpulse für die vor allem in China populäre Marke Louis Vuitton sowie die Uhrenmarken (TAG HEUER, Zenith). Zudem würden wichtige Kundengruppen, insbesondere die HNWIs (Personen mit einem investierbaren Vermögen von mindestens 1 Mio. USD) und die UHNWIs (Personen mit einem investierbaren Vermögen von mind. 30 Mio. USD) von der positiven Entwicklung der globalen Aktienindices (YTD) profitieren, was sich positiv auf deren Nachfrage nach Luxusgütern auswirken sollte. Für 2019 habe der Konzern keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich aber verhalten optimistisch gezeigt. Die Aktie habe in den letzten Monaten (YTD: +30%) merklich zulegen können.Lusebrink erhöhe seine EPS-Prognosen (2019e: 15,02 (alt: 14,18) Euro; 2020e: 16,54 (alt: 15,57) Euro). Trotz des Kursanstiegs sehe der Analyst u.a. mit Blick auf die dynamische Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren und der Kernmarke Louis Vuitton, die deutlich steigende Zahl vermögender Privatpersonen und die Impulse aus der Steuersenkung in China weiterhin ein deutlichen Kurspotenzial.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die LVMH-Aktie. Das Kursziel werde von 330 Euro auf 390 Euro. (Analyse vom 03.04.2019)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:334,70 EUR +0,06% (03.04.2019, 11:10)