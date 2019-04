Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

346,95 EUR -0,29% (26.04.2019, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

346,45 EUR -0,40% (26.04.2019, 17:39)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (29.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Lust auf Luxus ist ungebrochen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des Herstellers der Luxusgüterindustrie LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Sie beschere den Produzenten von hochwertigen sowie exklusiven Gütern steigende Umsätze und Gewinne. Trends, die den Markt für Luxusgüter maßgeblich prägen würden, seien die zunehmende Zahl an Menschen, die sich Waren im Hochpreissegment leisten könnten und auch gönnen würden. Vor allem in Asien, insbesondere in China, wo Luxusgüter auch verstärkt von der jungen Generation nachgefragt würden, sähen Konzerne wie LVMH Wachstumspotenzial. Dieses biete neben dem Vertrieb über den stationären Handel mit auf Hochglanz polierten Flagship-Stores auch der Online-Handel. Die Werbung über Social-Media-Kanäle und der Verkauf über das Internet werde für die Branche immer wichtiger, gerade wenn es darum gehe, die jüngeren Käuferschichten rund um den Globus für exklusive Markenerlebnisse zu begeistern.Der weltweit größte Luxusgüterkonzern sei LVMH. Die Franzosen würden die Segmente Weine & Spirituosen (Anteil am Konzernumsatz 2018: 11%), Mode & Lederwaren (39%), Parfüm & Kosmetik (13%), Uhren & Schmuck (9%) sowie Selektiver Einzelhandel und andere Aktivitäten (28%) bedienen. Dabei könnten sie auf ein starkes Markenportfolio zurückgreifen, zu dem unter anderem Top-Marken wie Louis Vuitton (Mode, Handtaschen), Moët & Chandon (Champagner), Hennessy (Cognac), Dior (Parfüm, Mode), TAG Heuer (Uhren) oder Bulgari (Schmuck) zählen würden.Im ersten Quartal 2019 habe LVMH in allen Regionen (Europa, USA, Japan, Asien, andere Märkte) eine anhaltend starke Nachfrage nach Luxusgütern verzeichnet. Der Umsatz habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16% auf 12,5 Mrd. Euro erhöht, wobei das Wachstum aus eigener Kraft (organisch) bei 11% gelegen habe. Besonders stark sei der Umsatzzuwachs mit 20% im Segment Mode & Lederwaren ausgefallen. Hier sei die Umgestaltung des Vertriebsnetzes mit Neueröffnungen u.a. in Florenz, London, Monaco und Schanghai erfolgreich fortgesetzt worden. Außerdem sei in Frankreich eine neue Lederwerkstatt eröffnet worden, um die starke Nachfrage bedienen zu können. Die übrigen Segmente hätten ebenfalls erfreuliche Umsatzzuwächse verzeichnet (Weine & Spirituosen +13%, Parfüm & Kosmetik +12%, Uhren und Schmuck +9%).Im laufenden Jahr wolle der Vorstand die globale Führungsposition von LVMH bei Luxusgütern stärken. Dazu werde man sich weiterhin auf die Entwicklung der Marken konzentrieren, in Qualität und Innovationen der Produkte investieren und darüber hinaus eine strikte Kostenkontrolle verfolgen. In regionaler Hinsicht bleibe vor allem die Region Asien (exklusive Japan) im Fokus, die mit einem Umsatzanteil von 29% und dynamischen Zuwachsraten der wichtigste Markt für den Luxusgüterkonzern sei. Mit der im April abgeschlossenen Übernahme von Belmond habe sich LVMH zudem im Bereich der sonstigen Aktivitäten verstärkt. Belmond besitze und betreibe 45 Luxushotels, Restaurants, Bahn- und Flusskreuzfahrten.Unwägbarkeiten für die künftige Entwicklung gehen aus unserer Sicht von einer Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums sowie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China aus, da dadurch das Kaufverhalten der Verbraucher im Bereich der Luxusgüter bzw. die Kaufkraft der chinesischen Kunden beeinträchtigt werden könnte, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 26.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link