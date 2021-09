Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (21.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe zuletzt wegen schwächerer Konjunkturdaten aus China Kursverluste verkraften müssen. Dazu hätten sich noch Lockdown-Ängste der Anleger aufgrund eines Corona-Ausbruchs in der südchinesischen Provinz Fujian gesellt. Heute stehe das Papier des französischen Luxus-Giganten auf der Gewinnerseite. Grund dürfte eine positive Analystenstimme sein. Konkret habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für die LVMH-Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch rund 24% Luft nach oben.Auch "Der Aktionär" sei vom absoluten Marktführer im Luxusgüter-Segment weiterhin überzeugt und sehe langfristig ordentlich Potenzial. Die Kursverluste aufgrund der China-Sorgen dürften übertrieben sein, die chinesische Regierung werde der Wirtschaft wohl zusätzliche unter die Arme greifen - womöglich in Form einer Zinssenkung. Das Reich der Mitte bleibe - aufgrund seiner wachsenden Mittelschicht - der große Zukunftsmarkt. Investierte Anleger sollten in jedem Fall weiter dabeibleiben. Das Kursziel laute 720 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)