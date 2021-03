Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (24.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Inflation sei eigentlich Gift für die Börse. Doch es gebe Aktien wie LVMH, denen eine (absehbare) Geldentwertung nichts ausmache. Im Gegenteil: Die Produkte des französischen Luxusgüter-Konzerns würden oftmals gerade wegen ihres hohen Preises gekauft. Die Einschätzung, dass LVMH nicht nur aufgrund seiner Marktstellung glänzende Perspektiven habe, würden auch zwei aktuelle Analystenstimmen teilen. Die Aktie tänzele aktuell um die Nulllinie.So habe das Analysehaus RBC die Einstufung für LVMH vor den Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Segmente Mode & Lederwaren sowie Weine & Spirituosen dürften die Richtung weisen, so Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Die Sparte Uhren & Schmuck profitiere von der Konsolidierung der übernommenen US-Juweliers Tiffany & Co. Die Kommentare des Luxusgüterkonzerns zum laufenden Geschäft dürften unterstützend wirken.Noch ein wenig optimistischer habe sich jüngst Bernstein Research geäußert: Das US-Analysehaus habe das Kursziel für LVMH von 550 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Wegen der Corona-Impfprogramme sehe die Luxusgüterbranche langsam Licht am Ende des Tunnels, habe Analyst Luca Solca in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie geschrieben.Marktführer LVMH dürfte darüber hinaus von der weltweiten Konjunkturerholung profitieren. Andererseits dürfte die Lust auf Luxus sowie der Nachholbedarf nach der langen entbehrungsreichen Pandemiezeit noch größer geworden sein. Und höhere, also inflationäre Preise würden die Produkte der Franzosen in den Augen "der Reichen" tendenziell noch attraktiver machen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link