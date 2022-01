(Mit Material von dpa-AfX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:

702,90 EUR -1,95% (28.01.2022, 10:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

706,00 EUR +1,73% (28.01.2022, 10:21)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (28.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Luxusgüter-Produzent LVMH habe am Donnerstagabend wieder einmal glänzende Zahlen vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis hätten über den Markterwartungen gelegen. Vor allem die Mode- und Lederwarensparte rage dabei heraus. Und die Franzosen hätten noch eine gute Nachricht für die Anleger parat.Die Erlöse für das Geschäftsjahr 2021 seien gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro geklettert. Analysten hätten mit zwei Milliarden weniger gerechnet. Auch der Gewinn, der mit rund 12,04 Milliarden Euro um 155 Prozent habe gesteigert werden können, die Prognosen der Experten übertroffen. Die hätten im Schnitt 10,7 Milliarden Euro auf ihren Zetteln stehen gehabt.2021 habe die Nachfrage nach Mode- und Lederwaren ein "Rekordniveau" erreicht, heiße es in der LVMH-Mitteilung. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, sei der Umsatz aus eigener Kraft in dem Segment um 47 Prozent auf nun knapp 30,9 Milliarden Euro gestiegen. Regional gesehen hätten vor allem Kunden aus den Vereinigten Staaten sowie aus Asien die Luxuswaren erworben. Im Vergleich dazu hinke in Europa die Erholung noch nach.LVMH mache hauptsächlich Geschäfte mit Mode- und Lederprodukten, habe aber auch Weine und Spirituosen mit Marken wie Moet oder Dom Pérignon, Parfüms und Kosmetik (Bvlgari) sowie Uhren und Schmuck im Portfolio. Vor allem bei letzterer Sparte habe LVMH mit der Übernahme des US-Juweliers Tiffany & Co. überrascht, der erstmals in der Bilanz einbezogen worden sei. Durch die Konsolidierung sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 167 Prozent auf rund 9 Milliarden Euro gestiegen. Ohne Tiffany sei der Zuwachs nur etwa ein Viertel so groß ausgefallen.Konzernchef Bernard Arnault habe sich zuversichtlich gezeigt, 2022 an diesen Erfolg anknüpfen zu können. LVMH sei in einer "exzellenten Position, um seine führende Position auf dem Luxusmarkt weiter auszubauen."Die LVMH-Aktie gewinne am Freitag mehr als drei Prozent auf 715,50 Euro. Damit überwinde das Papier den GD50, der bei 708 Euro verlaufe.Die Zahlen würden für Champagner-Laune sorgen. Und auch der Ausblick von Bernard Arnault überzeuge, zumal sich die UBS genauso optimistisch für den Luxusgüter-Markt und vor allem LVMH geäußert habe.Die Aktie von LVMH ist nach der Herausnahme des GD50 ein klarer Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Kursziel: 850 Euro. (Analyse vom 28.01.2022)