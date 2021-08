Börsenplätze LVMH-Aktie:



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (23.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.LVMH sei zuletzt aufgrund von China-Sorgen und der Delta-Variante unter Verkaufsdruck geraten. So sei der Titel Freitagmorgen bis rund 612 Euro gefallen und habe sich dann im Laufe des letzten Tages berappeln können. Die Erholung setze sich heute fort. Grund sei eine positiver Analystenkommentar.So habe die US-Investmentbank Bank of America (BofA) das Votum für die LVMH-Aktie auf "buy" belassen und ein Kursziel von 800 Euro genannt. Nach der Vorgabe hätte der Titel, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch 25 Prozent Aufwärtspotenzial.Die teils deutlichen Kursverluste in der Luxuswarenbranche infolge einer Ankündigung Chinas, den Reichtum sehr wohlhabender Chinesen gleichmäßiger verteilen zu wollen, eröffne eine Kaufgelegenheit für Luxusgüterwerte, habe BoFA-Analystin Ashley Wallace in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Investoren hätten zu sehr auf womöglich höhere Steuern im wichtigen chinesischen Markt geschaut, statt auf das wohl auch angestrebte Wachstum der Mittelschicht. Und gerade deren Nachfrage sei ein langfristiger Treiber der Nachfrage nach Luxuswaren.Die LVMH-Aktie gewinne am Montag mehr als drei Prozent auf rund 640 Euro.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben bei der LVMH-Aktie weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link