Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

409,70 EUR +1,00% (03.11.2020, 11:33)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (03.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).LVMH habe nach Meinung des Analysten überraschend eine Einigung über die Übernahme der US-Juwelierkette Tiffany erzielt, nachdem das Unternehmen noch im September angekündigt habe, die Übernahme von Tiffany nicht weiterverfolgen zu wollen. Die neue Vereinbarung mit Tiffany sehe vor, dass LVMH nun 131,50 USD (zuvor: 135,00) USD je Tiffany-Aktie bzw. insgesamt 15,8 Mrd. USD in bar zahle. Damit reduziere sich der Kaufpreis um 2,6% bzw. 0,4 Mrd. USD gegenüber der vorherigen Offerte. Zudem würden beide Unternehmen ihren Rechtsstreit vor einem Gericht in Delaware (USA) beilegen, über den ab dem 05.01.2021 verhandelt werden sollte.Lusebrink erachte die Einigung mit Tiffany insgesamt als positiv, auch wenn der Abschlag gegenüber der ersten Offerte angesichts der Belastungen der Covid-19-Pandemie für das operative Geschäft von Tiffany seiner Ansicht nach zu gering ausgefallen sei. Ein möglicherweise länger andauernder Rechtsstreit hätte seines Erachtens aber dem Image beider Unternehmen deutlich geschadet und zu einer Phase größerer Unsicherheit geführt. Die kartellrechtlichen Genehmigungen lägen inzwischen alle vor. Der Deal bedürfe jetzt noch der Zustimmung der Tiffany-Aktionäre. Der Abschluss werde für das Q1/2021 erwartet. Strategisch (u.a. Stärkung des Geschäftsbereichs Uhren & Schmuck, Stärkung der Präsenz in den USA) halte der Analyst die Übernahme für sinnvoll. Er behalte seine Prognosen bei.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die LVMH-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 445 Euro auf 430 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.11.2020)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:410,45 EUR +1,07% (03.11.2020, 11:29)