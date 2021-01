Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (18.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Auch die Luxusgüterindustrie habe sich nicht völlig den Corona-Folgen entziehen können. Doch zuletzt sei es für die Branche wieder aufwärts gegangen. Vor allem Marktführer LVMH habe gute Zahlen fürs dritte Quartal vorgelegt und sogar mit seiner Leder- und Modesparte wieder ein Umsatzwachstum generieren können. Das florierende China-Geschäft und der Bereich E-Commerce seien die Erfolgsfaktoren gewesen. Auch wenn aktuelle Analysten-Einschätzungen gemischt ausfallen würden - "Der Aktionär" bleibe optimistisch für die LVMH-Aktie.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für LVMH von 360 auf 440 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. 2021 sollte ein Jahr der deutlichen Erholung im Luxusgütersegment werden mit einem durchschnittlichen währungsbereinigten Umsatzwachstum von 18 Prozent und einem EBIT-Sprung von 95 Prozent, habe Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer Studie vom Montag prognostiziert. Sie habe ihre Gewinnprognosen für den Sektor um durchschnittlich vier Prozent erhöht. Mit Blick auf das Bewertungsniveau bleibe die Expertin aber vorsichtig.Das Analysehaus RBC habe jüngst die Einstufung für LVMH auf "outperform" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Die Erwartungen an eine Erholung des europäischen Luxusgütersektors seien hoch, weshalb er für 2021 vorsichtig sei, habe Analyst Piral Dadhania geschrieben.Positive Erwartungen und Optimismus würden sich vor allem aus dem (zukünftigen) China-Geschäft speisen: So habe eine Studie der US-Unternehmensberatung Bain & Company ergeben, dass Chinesen im Frühjahr 2020, aufgrund von Reisebeschränkungen, verstärkt Luxusgüter im Inland gekauft hätten. Der chinesische Luxusgütermarkt sei zuletzt um 48 Prozent auf etwa 346 Milliarden Yuan (umgerechnet 44,0 Milliarden Euro) angewachsen.Überdies: Während der weltweite Luxusgütermarkt in 2020 corona-bedingt um rund 23 Prozent geschrumpft sei, sei der chinesische Markt um rund 20 Prozent und damit deutlich stärker als noch ein Jahr zuvor (elf Prozent) gewachsen. 2020 habe der chinesische Luxusgütermarkt seinen weltweiten Marktanteil fast verdoppeln können. Und 2025 solle China laut Studienergebnissen sogar zum wichtigsten Einzelmarkt emporsteigen.Außerdem spiele das Internet eine wichtige Rolle. So habe auch LVMH die Zeichen der Zeit erkannt und setze verstärkt auf den digitalen Vertriebskanal.LVMH sei Weltmarktführer mit einer Vielzahl exklusiver Top-Marken, die eine hohe (weltweite) Strahlkraft besitzen würden. Gerade der aufstrebende chinesische Markt dürfte den Franzosen in die Karte spielen und damit ein (langfristiger) Wachstumsmotor sein. Zudem sei LVMH im Bereich E-Commerce gut aufgestellt und sollte hier neue Kunden hinzugewinnen.Anleger, die im Bereich der Luxusgüter-Industrie eine gute Alternative suchen, können bei der Aktie des Platzhirsches LVMH noch zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 600,00 Euro. (Analyse vom 18.01.2021)