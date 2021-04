Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

594,30 EUR +0,71% (13.04.2021, 17:35)



594,80 EUR +0,86% (13.04.2021, 17:38)



FR0000121014



853292



MOH



MC



LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (13.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe sich im ersten Quartal überraschend stark von der Corona-Krise erholt. Eine starke Nachfrage nach Mode, Lederwaren, Uhren und Schmuck habe den Umsatz im Jahresvergleich deutlich nach oben getrieben, wie LVMH mit Marken wie Moët Hennessy, Louis Vuitton oder auch Christian Dior am Dienstagabend mitgeteilt habe.Größter Erfolgsfaktor sei die Mode- und Lederwarensparte gewesen. Diese Sparte sei bereits während der Corona-Krise der Haupttreiber für LVMH gewesen und habe vom starken Wachstum der Marken Dior und Louis Vuitton profitiert.Die LVMH-Aktie springe auf ein neues Allzeithoch. Die Q1-Zahlen würden belegen, dass Luxus hervorragend laufe und (weltweit) großer Nachholbedarf bestehe. Dazu komme China als der große Wachstumsmarkt. Investierte Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, da auch das Chartbild hervorragend sei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: