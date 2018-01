Börsenplätze LVMH-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

252,45 EUR +3,25% (26.01.2018, 14:52)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

252,55 EUR +5,16% (26.01.2018, 15:14)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (26.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Luxus verkaufe sich weiterhin gut - insbesondere in China. Vom wirtschaftlichen Aufschwung im Reich der Mitte profitiere LVMH überproportional. Nach überraschend guten Quartalszahlen lege der französische Titel am Freitag kräftig zu.Die Geschäfte mit Luxus-Mode, Handtaschen und Schmuck aber auch mit Champagner (Dom Perignon) würden florieren und LVMH mit seinen rund 70 Edel-Marken Rekord-Zahlen bescheren. Die Aktionäre sollten mit einer kräftigen Dividendenerhöhung um 25 Prozent auf 5,00 Euro je Aktie verwöhnt werden, wie der Konzern gestern nachbörslich bekannt gegeben habe.Auch für 2018 habe sich LVMH-Chef Bernard Arnault optimistisch, wenn auch etwas gedämpft gezeigt. Letztlich dürfte die wieder aufgeflammte Nachfrage aus China den Franzosen ein weiteres Gewinnwachstum bescheren.Die LVMH-Aktie springe im Xetra-Handel zeitweise um rund fünf Prozent auf 252,40 Euro - der höchste Stand seit Ende Dezember. Der Titel habe nach dem am 7. November erreichten Rekordhoch bei gut 260 Euro etwas Federn lassen müssen, jetzt scheine der kurzfristige Abwärtstrend wieder überwunden.Die Luxusgüter-Aktien bleiben haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Den Stopp-Kurs sollte man auf 210 Euro hochsetzen. Das Kursziel werde bei 270 Euro belassen. (Analyse vom 26.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link