ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (28.01.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analystin Melanie Flouquet von Morgan Stanley:Melanie Flouquet, Analystin von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und erhöht das Kursziel von 185 auf 210 Euro.Der französische Konzern habe starke Ergebnisse für 2016 präsentiert, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Besonders hervorzuheben sei die positive Entwicklung im wichtigen Mode- und Lederwarenbereich.Melanie Flouquet, Analystin von J.P. Morgan, haträt in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die LVMH-Aktie bestätigt und das Kursziel von 185 auf 210 Euro angehoben. (Analyse vom 27.01.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:186,887 EUR -4,34% (27.01.2017, 22:25)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:186,85 EUR -1,89% (27.01.2017, 17:35)