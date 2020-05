Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (20.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LUKoil ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Die LUKoil-Aktie habe in den letzten Tagen wieder Boden gut gemacht. Das Papier nähere sich einer wichtigen und richtungsweisenden Hürde. "Bei rund 68,60 Euro verläuft sowohl das 50%-Fibonacci-Retracement als auch eine auffällige charttechnische Widerstandsbarriere. Nachdem das 62%-Fibo-Retracement (62,40 Euro) jüngst wieder überschritten werden konnte, haben sich die markttechnischen Indikatoren etwas aufgeheizt. Somit bleibt es fraglich, ob besagte Widerstandsbarriere so leicht durchbrochen werden kann. Unumstritten bleibt allerdings der übergeordnete Aufwärtsmodus, der mit der Bodenbildung bei 42,25 begonnen hatte. Setzt man die Aktie von Lukoil ins Verhältnis zu WTI & Brent, ist schon länger eine deutliche Outperformance zu erkennen. Davon zeugt auch der Relative-Stärke-Index (RSI)", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Viele Unternehmen aus dem Sektor hätten in den letzten Wochen ihre Dividende radikal gekürzt. LUKoil wolle dagegen an der Ausschüttung festhalten und komme auf eine Dividendenrendite von knapp 10%. Zudem sehe die Aktie technisch vielversprechend aus. Kaufen, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:XETRA-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:69,12 Euro +3,78% (20.05.2020, 13:39)