Frage: Ist LUID ein reines Finanzcoaching-Programm?

Frage: Was empfehlen Sie ihren Teilnehmern denn in Bezug auf eine solide Geldanlage im Jahr 2021?

Dominik Ley: Ich werde hier sicherlich nicht im Detail erklären, welche konkreten Investmentvorschläge ich meinen Teilnehmern nahelege, im Wesentlichen empfehle ich aber auf Aktien und Edelmetalle zu setzen, um die finanzielle Zukunft abzusichern und vor allem auch Werte zu erhalten. Edelmetalle gelten seit jeher als solide, krisenfeste Sachwerte, die jeder in seiner Geldanlage berücksichtigen sollte. Das ist den Meisten auch bewusst, allerdings bedarf es auch hier Praxis-naher Erfahrung. Aktien hingegen werden leider immer noch zu häufig falsch eingeordnet.



Frage: Woran liegt diese falsche Einordnung von Aktien Ihrer Meinung nach?

Dominik Ley: Weil Aktien in der Regel entweder über- oder unterschätzt werden. Man sollte Aktien daher schlicht als das ansehen, was sie sind: Unternehmensanteile. Die relevanten Kennzahlen am Aktienmarkt geben sehr viel über die wirtschaftliche Situation oder die Stärke bestimmter Unternehmen Preis. Hier kann ein Selbstständiger auch wichtige Learnings mitnehmen. Daher sollte sich meiner Meinung nach jeder Unternehmer mit Aktien beschäftigen. Unabhängig davon, ob er selber Aktien hält oder nicht. Darüber hinaus kann auch die direkte Beteiligung an anderen Firmen eine Lösung sein, von den Erfolgen junger, innovativer Unternehmen zu profitieren. Es gibt unzählige kreative Ansätze für neue Geschäftsprozesse und ein enormes unternehmerisches Potenzial diese auch umzusetzen.



Frage: Sie sagen, dass auch die Investition in Digitalisierung und Automationsprozesse eine Geldanlage darstellen kann. Was ist der Hintergrund dazu?

Dominik Ley: Ja, die Möglichkeiten der Automation bieten wirklich enormes Potenzial für Unternehmen in der digitalen Welt. Durch individuelle Lösungen lassen sich zahlreiche Bereiche des operativen Geschäfts automatisieren, wodurch das Unternehmen insgesamt wesentlich effizienter wird. Auch so ist es machbar, ein Unternehmen dahingehend zu optimieren, dass es auch im Ruhestand genug Rendite für den Lebensunterhalt abwirft. Nicht jeder Unternehmer ist jedoch in der Lage, sein Unternehmen so aufzubauen, dass es langfristig wettbewerbsfähig bleibt. Unternehmerischer Erfolg ist unabhängig vom jeweiligen Ziel immer auch von der eigenen Disziplin abhängig und der Anpassungsfähigkeit an das sich verändernde Marktumfeld. Auch das vermittle ich den Teilnehmern meines LUID Programms.



Frage: Wo sehen Sie die unternehmerischen Herausforderungen der kommenden Jahre?

Dominik Ley: Nun, man kann davon ausgehen, dass der steigende Wettbewerbsdruck nahezu jedes Unternehmen dazu zwingt, die operative Effizienz zu erhöhen. Wenn es Unternehmern nicht gelingt, möglichst alle Geschäftsbereiche zu optimieren, werden sie mittelfristig hinter der Konkurrenz zurückfallen. Letztlich ist die Absicherung fürs Alter nur ein kleiner Teil des Vermögensaufbaus eines Unternehmers. Erfolgreich kann nur werden, wer flexibel genug bleibt, um auf plötzliche Veränderungen des Marktes oder die Einführung neuer Technologien reagieren zu können. Fest steht, dass sich die Wirtschaft gerade in einem enormen Veränderungsprozess befindet. Es ist daher wichtiger denn je, die aktuelle Situation zu beobachten und die eigene Unternehmensstruktur an die Bedingungen anzupassen. Wer heute nicht von alteingesessenen Prozessen und Strukturen loslässt, wird mittel oder langfristig scheitern.



Der Ley Unternehmer Informationsdienst (LUID) geht in die nächste Runde: Am 05.07.2021 ist es wieder so weit - eine weitere LUID-Runde startet. Derzeit ist es Unternehmern noch möglich, sich auf die Warteliste zu setzen und bei der zweiten Runde mit dabei zu sein. (07.05.2021/ac/a/m)



