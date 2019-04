Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,60 EUR 0,00% (17.04.2019, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,00 EUR (16.04.2019)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (17.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) und erhöht sein Kursziel.LUDWIG BECK habe am Montagabend bekannt gegeben, dass das Unternehmen den angestrebten Verkauf der defizitären Tochter Wormland erfolgreich abgeschlossen habe. Durch die Entkonsolidierung von Wormland werde nach 2018 auch das laufende Geschäftsjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. Ab dem Jahr 2020 sollte sich die Fokussierung auf das Stammhaus in München und den Online-Handel jedoch signifikant margenerhöhend auswirken.LUDWIG BECK werde sämtliche Anteile an der THEO WORMLAND GmbH & Co. KG an die WL Erwerbs GmbH verkaufen, die sich zu 100% im Besitz von drei Wormland-Managern befinde. Unter Berücksichtigung der Differenz aus alter und neuer Guidance ergebe sich im Zuge dieses MBOs ein negativer Ergebniseffekt für Ludwig Beck in Höhe von 14,5 Mio. Euro (MONe). Darin enthalten seien u.a. eine Verkäuferzuzahlung in Höhe von ca. 7,5 Mio. Euro sowie die Übernahme von Bankverbindlichkeiten von Wormland (MONe: 5,0 Mio. Euro). Der Vollzug des Verkaufs sei für den 30. April 2019 geplant, sodass der von dem Analysten antizipierte Verlust von Wormland für 2019 (MONe: -3,5 Mio. Euro) nur noch mit vier Monaten zu Buche schlage.Durch den Wegfall des Umsatzbeitrags von Wormland und aufgrund der erfolgswirksamen Einmaleffekte im Zusammenhang mit dem Verkauf habe LUDWIG BECK die Ziele für das laufende Geschäftsjahr reduziert. So erwarte das Management nun einen Konzernumsatz (brutto) zwischen 114 und 119 Mio. Euro (zuvor: 165 bis 170 Mio. Euro) sowie ein Ergebnis vor Steuern in der Bandbreite von -13 bis -12 Mio. Euro (zuvor: +1,5 bis +2,5 Mio. Euro). Aufgrund des zu erwartenden Jahresfehlbetrags werde der Vorstand der Hauptversammlung vorschlagen, nach 2018 auch für 2019 keine Dividendenausschüttung vorzunehmen.Mit dem Verkauf von Wormland trenne sich LUDWIG BECK von dem verlustreichen Filial- und konzentriere sich auf sein erfolgreiches Stammgeschäft.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, sieht hierin einen positiven Katalysator für die Equity Story und stuft die LUDWIG BECK-Aktie dementsprechend mit einem neuen Kursziel von 35,00 Euro (zuvor: 30,00 Euro) von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 17.04.2019)