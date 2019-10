Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,00 EUR -2,03% (28.10.2019, 13:38)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (28.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Die LUDWIG BECK AG habe nach neun Monaten 2019 Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau erzielt. Der Brutto-Umsatz habe bei 63,7 Mio. EUR (VJ: 63,6 Mio. EUR) bei einer stabilen Rohertragsmarge von 47,4% (VJ: 47,7%) gelegen. Das Ergebnis sei durch Restrukturierungskosten und Beratungsaufwendungen im Rahmen der WORMLAND-Veräußerung in Höhe von 1,5 Mio. EUR belastet gewesen. Gegenläufig hierzu habe sich der IFRS 16-Effekt Ergebniserhöhend ausgewirkt, was zu einem EBIT in Höhe von 1,1 Mio. EUR (VJ: 2,3 Mio. EUR) geführt habe.Im Zuge der Q3-Zahlen sei die Guidance mit einem Konzernumsatz zwischen 94 und 98 Mio. EUR bestätigt worden. Die Analysten würden ebenfalls ihre Prognose bestätigen und 95 Mio. EUR Umsatzlöse im laufenden Geschäftsjahr 2019 und 96 Mio. EUR im Jahr 2020 erwarten. Das EBIT sollte sich zukünftig deutlich verbessern, da der negative Ergebnisbeitrag der WORMLAND-Gruppe wegfalle. Somit würden die Analysten von einem EBIT in Höhe von 4,84 Mio. EUR im laufenden Jahr 2019 ausgehen und eine weitere Steigerung auf 7,13 Mio. EUR im Jahr 2020 erwarten.Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, bestätigen ihr Kursziel in Höhe von 35,00 EUR und vergeben unverändert das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link