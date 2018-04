Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (05.04.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 habe der Konzern LUDWIG BECK AG Umsatzerlöse in Höhe von 173,21 Mio. EUR (VJ: 177,13 Mio. EUR) erwirtschaftet. Somit sei ein ähnlicher Umsatzrückgang (-2,2%) wie vom Gesamtmarkt des deutschen stationären Einzelhandels verbucht worden (-2,0%). Insofern hätten die Umsatzerlöse im Rahmen der unternehmenseigenen Prognose von 170 bis 180 Mio. EUR gelegen. Hauptursächlich für diese Entwicklung sei weiterhin das herausfordernde Marktumfeld. Durch die Online-Konkurrenz seien jedoch laut Handelsverband Deutschland insbesondere die kleineren Fachhändler betroffen und weniger die großen Handelsketten. Dieser Transformationsprozess führe gleichzeitig dazu, dass große Marktteilnehmer wie LUDWIG BECK von dieser Entwicklung lang- mittelfristig profitieren sollten.Ergebnisseitig habe das Unternehmen das EBIT um 1,8% auf 6,46 Mio. EUR (VJ: 6,34 Mio. EUR) gesteigert. Hierzu habe insbesondere das Segment LUDWIG BECK beigetragen, welches das EBIT um 3,3% auf 8,89 Mio. EUR habe steigern können (VJ: 8,60 Mio. EUR). Dies zeige die hohe Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen, die LUDWIG BECK historisch immer wieder habe erzielen können. Weiterhin habe das Unternehmen eine deutlich überproportionale Verbesserung des Jahresüberschusses um 13,0% auf 3,26 Mio. EUR (VJ: 2,88 Mio. EUR) erreicht. Hauptursächlich hierfür sei die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,27 Mio. EUR gewesen, welche sich positiv auf das Finanzergebnis ausgewirkt hätten. Abermals habe auch in schwierigen Marktphasen eine gute Performance vorgewiesen werden können.Für das laufende Geschäftsjahr 2018 würden die Analysten Umsatzerlöse in Höhe von 174,50 Mio. EUR, bzw. 175,00 Mio. EUR in 2019 erwarten. Mit ihren Erwartungen lägen sie im Rahmen der unternehmenseigenen Guidance von 170 bis 180 Mio. EUR. Ihres Erachtens würden die Umsätze zukünftig auf einem sehr hohen Niveau bleiben und langsam ansteigen. Hintergrund dieser Entwicklung sei nach wie vor das herausfordernde Marktumfeld sowie die zukünftige Entwicklung von WORMLAND.Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Konzern LUDWIG BECK das operative Knowhow aus dem Segment LUDWIG BECK auf das Segment WORMLAND sukzessive übertragen und so in den nächsten zwei bis vier Jahren den Breakeven im Segment WORMLAND erreichen könne. Dies würde zu einer deutlichen Konzern-Ergebnisverbesserung führen. Langfristig sollte auch das Segment WORMLAND einen positiven Ergebnisbeitrag liefern, was zu deutlichen Margenverbesserungen führen sollte.Auf Basis ihres DCF-Modells haben die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, ein Kursziel von 34,75 EUR je Aktie (bisher: 30,50 EUR) ermittelt und vergeben bei dem aktuellen Aktienkurs von 27,60 EUR das Rating "kaufen" für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 05.04.2018)