Mit den Zahlen für Q1 habe das Unternehmen die Guidance für GJ 2017 bestätigt, mit Umsatzerlösen in Höhe von 170 bis 180 Mio. Euro sowie einem EBIT zwischen 4 und 6 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der erwarteten sukzessiven operativen Verbesserung des Segments WORMLAND und dem unverändert starken Segments Ludwig Beck würden die Analysten ebenfalls ihre Prognose für das laufende GJ 2017 bestätigen. Gegenwärtig stelle das Segment WORMLAND noch eine Ergebnisbelastung dar, doch zukünftig würden sie erwarten, dass die operative Stärke des Segments Ludwig Beck auch auf WORMLAND übertragen werden könne.



Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, behalten das Rating "halten" unverändert bei. Das Kursziel werde weiterhin bei 30,50 Euro gesehen. (Analyse vom 26.04.2017)



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (26.04.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Felix Gode, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Der Start ins Jahr 2017 sei für den textilen Einzelhandel im stationären Bereich alles andere als zufriedenstellend verlaufen. So hätten sich die Monate Januar und Februar gegenüber dem Vorjahr mit deutlichen Rücksetzern gezeigt. Im Vorjahr sei per Ende Februar zumindest noch ein leichtes Plus zu verzeichnen gewesen. Jedoch habe der März 2017 eine klare Trendwende gebracht, trotz der Tatsache, dass das Ostergeschäft in diesem Jahr auf den April gefallen sei. Das frühlingshafte Wetter über weite Phasen hinweg habe zu einer deutlichen Belebung im März um 9% gegenüber dem Vorjahr gesorgt, wenngleich die Vorjahresvorlage vergleichsweise niedrig gewesen sei.Die LUDWIG BECK AG habe sich in Q1 mit Brutto-Umsatzerlösen in Höhe von 36,6 Mio. Euro (VJ: 37,3 Mio. Euro) leicht besser als der Gesamtmarkt des stationären Textileinzelhandels entwickelt. Während der deutsche Textileinzelhandel in Q1 laut TextilWirtschaft ein Minus von 2,3% verzeichnet habe, habe die LUDWIG BECK AG nur einen Umsatzrückgang um 1,9% verbucht. Auf Segmentebene sei dies insbesondere WORMLAND geschuldet gewesen, wo ein Umsatzrückgang um 3,1% auf 15,8 Mio. Euro (VJ: 16,3 Mio. Euro) erzielt worden sei. Im Gegensatz hierzu habe das Segment Ludwig Beck mit einem Umsatzrückgang von nur 1,0% klar stärker als der Markt operieren können und damit die guten relativen Entwicklungen bestätigt, die auch schon in der Vergangenheit erreicht worden seien.Bei der Umsatzentwicklung sei insgesamt zu berücksichtigen, dass im Vorjahr das Ostergeschäft in Q1 stattgefunden habe, was in diesem Jahr erst auf Q2 gefallen sei. Vor diesem Hintergrund sei der Umsatzrückgang in Q1 zu relativieren und es werde erst nach H1/2017 eine aussagekräftige Vergleichsbasis gegeben sein.Dabei habe sich eine Optimierung des Personalbestandes im Segment WORMLAND sowie im Vorjahr ebenfalls mit der WORMLAND-Übernahme in Zusammenhang stehende Personalaufwendungen ausgewirkt. Auch seien die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 9,2 Mio. Euro auf 8,7 Mio. Euro gesenkt worden, was auch im Zusammenhang mit im Vorjahr gezahlten Abfindungen im Rahmen der WORMLAND-Übernahme zu sehen sein dürfte.Auf Segmentebene zeige sich weiterhin die sehr solide Entwicklung von LUDWIG BECK. Trotz des leichten Umsatzrückgangs habe das EBITDA um 0,1 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro gesteigert werden können. Dementsprechend habe sich auch die EBITDA-Marge von 3,8% auf 4,3% erhöht. Diese Entwicklung beweise besonders die operative Stärke des Stammgeschäfts, auch im traditionell schwächsten Quartal des Jahres. Demgegenüber stehe das Segment WORMLAND, welches seit der Übernahme im Mai 2015 noch negative Ergebnisbeiträge erziele. Jedoch liege diese Entwicklung im Rahmen der Erwartungen, da die Restrukturierungsmaßnahmen bei der WORMLAND-Gruppe noch nicht ihre volle Wirkung entfalten könnten.Die Analysten würden jedoch erwarten, dass das Management der LUDWIG BECK AG das operative Know-how und die Kompetenzen besitze, um auch das Segment WORMLAND mittelfristig auf ein ähnliches Rentabilitätsniveau wie das Segment Ludwig Beck zu heben.