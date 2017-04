Im Zuge der Neueinschätzung der LUDWIG BECK AG und der Überarbeitung ihrer Prognosen im Rahmen des Geschäftsberichts für 2016 würden die Analysten ihre bisherige Einschätzung mit einem fairen Wert in Höhe von 30,50 EUR je Aktie bestätigen.



Damit behalten Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, das Rating "halten" unverändert bei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die erheblichen stillen Reserven in der Immobilie am Marienplatz nicht im Kursziel von unverändert 30,50 EUR reflektiert seien. (Analyse vom 06.04.2017)



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

29,24 EUR 0,00% (06.04.2017, 14:34)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (06.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Felix Gode, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Im Geschäftsjahr 2016 habe LUDWIG BECK AG einen Konzernumsatz und -ergebnis erzielt, welche deutlich über den zunächst im Herbst 2016 angepassten Prognosen gelegen hätten. Nachdem der Konzern mit den Ergebnissen aus dem dritten Quartal die eigene Prognose korrigiert habe, sei das vierte Quartal deutlich dynamischer verlaufen. Nachdem der Münchener Amoklauf und die unpassenden Wetterverhältnisse im Herbst das Konsumklima im Textileinzelhandel angeschlagen hätten, habe LUDWIG BECK die Prognose auf 174 Mio. EUR im Umsatz aktualisiert, bei einem EBIT zwischen 4 und 5 Mio. EUR. Schlussendlich sei diese Prognose mit 177,13 Mio. EUR Umsatz und 6,34 Mio. EUR EBIT deutlich übertroffen worden.Insgesamt habe der Umsatz im LUDWIG BECK-Konzern um 11,7% auf 177,13 Mio. EUR (VJ: 158,62 Mio. EUR) gesteigert werden können. Der Umsatz habe sich im Segment LUDWIG BECK leicht um 2,7% reduziert, was dem schwachen dritten Quartal geschuldet gewesen sei. Gleichzeitig sei der Umsatz des Segments WORMLAND auf 75,99 Mio. EUR (VJ: 54,65 Mio. EUR) angestiegen. Diese Entwicklung sei jedoch dem Konsolidierungszeitpunkt im Mai 2015 geschuldet. Wäre WORMLAND das gesamte Jahr 2015 über konsolidiert gewesen, hätte das Segment ebenfalls einen leichten Umsatzrückgang um 6,5% verbucht. Dies sei jedoch nicht nur auf die Umfeldbedingungen zurückzuführen gewesen, sondern auch im Zusammenhang mit der Sortimentsbereinigung und der Filialschließung in Oberhausen zu sehen.Ergebnisseitig sei bemerkenswert, dass das Segment LUDWIG BECK trotz des leichten Umsatzrückgangs die sehr hohe Nettomarge von 10,1% weiterhin habe halten können. Im traditionell stärksten vierten Quartal hätten beide Segmente, WORMLAND und LUDWIG BECK, gezeigt, dass diese deutlich profitabel operieren könnten. Darüber hinaus habe das Segment LUDWIG BECK über alle Quartale hinweg operativ positive bzw. ausgeglichene Ergebnisse erzielt.Für das kommende Geschäftsjahr 2017 würden die Analysten eine leichte Umsatzsteigerung auf 178,90 Mio. EUR (VJ: 177,13 Mio. EUR) bei einem EBIT von 6,17 Mio. EUR erwarten. Gefolgt von weiteren operativen Verbesserungen im Folgejahr 2018, würden die Analysten dann mit Umsatzerlösen von 180,69 Mio. EUR und einem EBIT von 7,27 Mio. EUR rechnen. Dabei würden sie auch von einer sukzessiven Margenverbesserung ausgehen.Insgesamt würden die Analysten die WORMLAND-Übernahme als gute Chance sehen. Sie seien zuversichtlich, dass der Turnaround des Segments mittelfristig erzielt werden könne. Daher sollte sich die Übernahme deutlich wertschöpfend für die Aktionäre der LUDWIG BECK AG auswirken. Weiterhin seien die Analysten der Meinung, dass die hohe Werthaltigkeit der Immobilie am Marienplatz ein wichtiges Wertpolster darstelle.