Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (14.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Der Garbsener Spezialmaschinenbauer verfüge dank technologischer Innovationen mittelfristig über überproportionales Wachstumspotenzial. Ab dem kommenden Jahr dürften Umsatz und Marge nachhaltig steigen. Die mittelfristigen Aussichten für LPKF Laser seien stark - v.a. das Potenzial der Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) sei enorm. Einziger Wermutstropfen: 2020 werde ein Übergangsjahr.Ebenfalls positiv: Die Deutsche Börse AG habe angesichts der Wirecard-Insolvenz ihr Regelwerk überarbeitet. Die sich daraus ergebenden Veränderungen in der Zusammensetzung von DAX und TecDAX würden am 21. August nach Börsenschluss umgesetzt. Gut möglich, dass LPKF Laser den im TecDAX freiwerdenden Platz des Zahlungsabwicklers einnehmen werde.Die LPKF Laser-Aktie pendele seit einiger Zeit in einer breit gefassten Range zwischen 18 und 25 Euro seitwärts. Habe es im Juli noch so ausgesehen, als könnte der Kurs nach oben ausbrechen, sei der Titel mit dem Ausblick wieder zurückgefallen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link