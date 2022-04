Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

12,85 EUR +2,23% (07.04.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

12,53 EUR -5,36% (06.04.2022)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



NASDAQ OTC-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, NASDAQ OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX der Deutschen Börse. (07.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LPKF Laser habe in den letzten Monaten mit einem nicht wirklich überzeugenden Newsflow enttäuscht. Vielen Anlegern fehle nach den letzten Quartalen das Vertrauen. Doch die Story bei dem Laserspezialisten scheine weiter intakt. Mit einer sequenziellen operativen Verbesserung und den entsprechenden Nachrichten könnte sich das Sentiment für die Aktie im laufenden Jahr aber wieder verbessern."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Das abgelaufene Geschäftsjahr sei bei LPKF Laser operativ durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie durch Störungen in globalen Lieferketten geprägt gewesen. Aber auch für das laufende Jahr zeige sich der Vorstand aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Umfelds deutlich zurückhaltender als gedacht.Die Prognosen für das laufende Jahr seien vorsichtig und blieben damit hinter den Erwartungen zurück, so Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research. Er habe das Kursziel nach Zahlen und Ausblick von 35 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Die für 2022 in Aussicht gestellte operative Marge des Laserspezialisten sei "sehr konservativ".Bei Hauck Aufhäuser Lampe würden die Strategen die Aktie nun bei 35 Euro (bislang: 39 Euro) fair bewertet sehen. Die Ergebnisse für das vierte Quartal hätten keine Überraschungen gebracht, so Analyst Tim Wunderlich. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei zwar enttäuschend gewesen, die zuversichtliche Telefonkonferenz habe hier aber einiges zurechtgerückt. Die Aussichten für LPKF blieben günstig.Die Einschätzung von Stifel-Analyst Florian Pfeilschifter bringe die aktuelle Situation bei den Niedersachsen noch einmal auf den Punkt. Der unter den 2019er-Resultaten liegende Ausblick auf 2022 sei ungeachtet der Herausforderungen in den zurückliegenden zwei Jahren wegen der Pandemie und der Logistikprobleme enttäuschend, so der Analyst. LPKF habe die eigenen Zielsetzungen immer wieder verfehlt, was seine Bedenken hinsichtlich der Umsatzentwicklung und Profitabilität vergrößere. Mit Blick auf die generelle Verlässlichkeit der LPKF-Prognosen werde Pfeilschifter daher pessimistischer. Er habe seine Schätzungen für die kommenden Jahre daher gekürzt, empfehle die Aktie aber weiter zum Kauf. Das Ziel habe er von 42 auf 25 Euro dabei deutlich abgesenkt. Die Anlagestory bleibe interessant, sofern LPKF mit der vom Konzern eigens entwickelten LIDE-Technologie für Anwendungen in der Mikrosystemtechnik Erfolge habe, so die Begründung."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot aber vorerst weiter auf ein Comeback der Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 07.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von LPKF Laser befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: