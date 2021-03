Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,20 EUR -9,20% (24.03.2021, 16:08)



XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

23,00 EUR -9,80% (24.03.2021, 15:53)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (24.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.LPKF habe 2020 unter der Corona-Pandemie gelitten. Umsatz und Gewinn seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 2021 wolle der Laserspezialist aber wieder deutlich wachsen. Einen detaillierten Ausblick auf das laufende Jahr bleibe der Vorstand aber schuldig. Diese Nachrichten kämen bei den Anlegern nicht gut an.Der Reihe nach: Beim Umsatz habe LPKF mit einem Rückgang um fast ein Drittel auf 96,2 Millionen Euro nur knapp die untere Schwelle des eigenen Ausblicks geschafft. Die schwache Entwicklung sei zu einem überwiegenden Teil auf Großprojekte mit zwei großen Kunden zurückzuführen, die aufgrund von Auswirkungen der Covid-19-Pandemie über das Jahresende 2020 hinaus verschoben beziehungsweise ausgesetzt worden seien.Bei der EBIT-Marge habe die Gesellschaft mit 7,8 Prozent (Vorjahr: 13,7 Prozent) sogar leicht unter der zuletzt angepeilten Spanne von 8,0 bis 12,0 Prozent gelegen. Der Nettogewinn sei um rund 60 Prozent auf 5,3 Millionen Euro geschrumpft.Die Verschiebungen von Aufträgen und Projekten infolge der Corona-Pandemie sei aber nicht struktureller, sondern nur vorübergehender Natur. Der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit der erwarteten gesamtwirtschaftlichen Erholung in den relevanten Märkten sei aber noch ungewiss, so Finanzchef Christian Witt. Damit bleibe die Fähigkeit, eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 abzugeben, begrenzt.Witt gehe aber weiter davon aus, dass LPKF 2021 wieder deutlich wachsen werde. Zu diesem Wachstum solle auch die patentierte Dünnglas-Mikrobearbeitung (Laser Induced Deep Etching - LIDE) beitragen. "Wir haben damit begonnen, intensiv mit Kunden an Pilot- und ersten Serienlösungen im Bereich LIDE zu arbeiten", so der Finanzvorstand. Er sehe das Unternehmen hier ganz klar auf Kurs. Bis zu drei Projekte im Display- und im Semiconductorbereich seien allem Anschein schon recht weit fortgeschritten. Eine Vielzahl Projekte sei angestoßen. Zudem kämen immer wieder neue dazu. Wann aus dem LIDE-Bereich endlich nennenswerte Umsätze vermeldet werden könnten, scheine also nur eine Frage der Zeit zu sein. Konkrete Aussagen zum Zeitplan und Kunden dürfe Witt aus vertraglichen und kapitalmarktrechlichen Gründen nicht machen.An den Mittelfristzielen gebe es aber keinen Grund zu rütteln. Für die Folgejahre erwarte der Finanzvorstand weiter ein nachhaltiges, profitables Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Zusammen mit dem Umsatz- und Ergebnisbeitrag von LIDE solle 2024 weiterhin ein Konzernumsatz von mehr als 360 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von über 25 Prozent zu Buche stehen.Anleger mit Weitblick können den aktuellen Rücksetzer zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder. "Der Aktionär" setzt im Real-Depot unverändert steigende Kurse. (Analyse vom 24.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.