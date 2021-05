Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,28 EUR -3,18% (12.05.2021, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,18 EUR -3,70% (12.05.2021, 15:49)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (12.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach deutlichen Verbesserungen im operativen Tagesgeschäft sei der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist LEONI im ersten Quartal auch unter dem Strich in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Überschuss habe bei 28 Millionen Euro gelegen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein deutlicher Fehlbetrag von minus 67 Millionen Euro angefallen sei, wie das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg bei der Vorlage ausführlicher Zahlen mitgeteilt habe.Bei den seit langer Zeit in der Krise steckenden Franken hätten sich zum Jahresstart positive Effekte des laufenden Spar- und Umbauprogramms bemerkbar gemacht. "Unser Fokus liegt nach wie vor auf der konsequenten Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen, um die Leistung und Effizienz von LEONI auch künftig weiter zu verbessern", habe Konzernchef Aldo Kamper verdeutlicht.Wie bereits bekannt, sei LEONI nach guten Geschäften im ersten Quartal sowie der anhaltenden Erholung im Automobil- und Industrieumfeld Anfang Mai optimistischer für das laufende Jahr geworden. So rechne der Zulieferer für 2021 mit einem deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Beim um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) erwarte LEONI eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr und rechne jetzt damit, mindestens die Gewinnschwelle zu erreichen.Zum Jahresstart habe der Autozulieferer den Umsatz um rund ein Fünftel auf 1,35 Milliarden Euro steigern können, das um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) habe bei plus 39 Millionen Euro gelegen, nach einem Minus von 17 Millionen Euro im Vorjahr.Anleger sollten die LEONI-Aktie auf die Watchlist setzen. Fakt sei: Der Umsatz liege bei rund fünf Milliarden Euro. Der Börsenwert dagegen "nur" bei rund 380 Millionen Euro. Bei LEONI könnten Anleger weiter auf mögliche positive Erfolge bei der Sanierung spekulieren. Der neue Großaktionär, Dr. Stefan Pierer, sollte hierzu ein Stück weit mithelfen. Pierer habe bereits Firmen wie SHW, KTM und Husqvarna wieder flottgemacht.Aus technischer Sicht könnte die Aktie nach dem ersten Schwung von 9,75 Euro auf 12,50 Euro noch einmal in den Bereich zwischen 10,00 Euro und 10,75 Euro zurückfallen. In diesem Bereich könnten Anleger einen Fuß in die Tür stellen. Aktie von LEONI eignet sich nach wie vor nur für Anleger mit einem guten Nervenkostüm, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2021)