Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (01.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Den für die deutsche Autoindustrie wichtigen Zulieferern würden einer Studie zufolge in diesem Jahr erhebliche Einbußen drohen. Finanzschwache Unternehmen könnten sogar in die Insolvenz rutschen. Die Experten von PwC Strategy& hätten die wichtigen Zulieferer untersucht und würden einen düsteren Ausblick geben.Die Beratungsfirma PwC Strategy& gehe von einem globalen Umsatzrückgang großer Unternehmen in der Zulieferindustrie um 13 bis 24 Prozent aus - je nach weiterer Entwicklung der Corona-Pandemie. Schon Anfang 2020 seien die Startbedingungen nach einem für viele Betriebe schwierigen Jahr 2019 nicht einfach gewesen. Nun seien auch deutsche Zulieferer unter stärkeren Kostendruck geraten: "Die aktuelle Krise wirkt wie ein Brennglas."Nach Einschätzung der Branchenbeobachter würden etliche Firmen nicht umhin kommen, einen harten Sparkurs zu fahren. "Nachdem die deutsche Zuliefererindustrie über mehrere Jahre ein kontinuierliches Wachstum gezeigt hat, wird nun deutlich, wie viele Unternehmen tatsächlich Restrukturierungsbedarf haben", habe der Autor der Analyse, Henning Rennert, erklärt.Die Berater hätten die Lage von 83 großen Zulieferern verschiedener Länder ausgewertet. Bei den deutschen Vertretern seien die Umsätze im vorigen Jahr verglichen mit 2018 demnach schon um 2 auf insgesamt 223 Milliarden Euro zurückgegangen, wenngleich sich ihr Anteil am Weltmarkt geringfügig um einen Prozentpunkt auf zuletzt 25 Prozent erhöhe.Der Kabel- und Bordnetzhersteller LEONI habe bereits 2019 Verluste geschrieben - genau wie die zur Schaeffler Holding gehörende Continental - allerdings auch wegen hohen Umbaukosten und Sonderfaktoren. Der Branchenverband VDA habe vor einer Woche erklärt, sechs von zehn Zulieferern erwögen erheblichen Personalabbau in den kommenden Monaten.Analyst Christian Sandherr vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser habe trotz der vorliegenden Studie seine Einschätzung zu LEONI marginal verbessert. Er stufe das Papier nun mit "halten" und einem Kursziel von 6 Euro ein, nach zuvor "verkaufen". Eine Roadshow mit der Finanzchefin habe seine strukturellen Bedenken etwas gedämpft.Die Analysen würden belegen, dass die Zulieferer wegen den Folgen von Corona immer noch unter Auftrags- und Absatzschwund leiden würden. Einer Einschätzung des ifo könnten die Hersteller aber teilweise Lagerbestände durch die bestehende Basisnachfrage herunterfahren.