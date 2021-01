Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,18 EUR +17,99% (25.01.2021, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,01 EUR +17,25% (25.01.2021, 14:11)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (25.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Die LEONI-Aktie sei im Februar im Bereich um 12,75 Euro in den Corona-Crash übergegangen. Gut ein Jahr später scheine sich der Kreis zu schließen. Nach einem zwischenzeitlichen Tief Ende Oktober bei 4,40 Euro habe die Aktie vor allem in den letzten Wochen wieder Fahrt aufgenommen. Heute würden höhere Kursziele und eine weniger skeptische Einstufung von J.P. Morgan sogar für einen satten Kurssprung sorgen.Jose Asumendi, J.P. Morgan-Experte für die Autobranche, stufe LEONI nun nicht mehr mit "underweight" sondern "neutral" ein. Er sehe kaum noch konkrete Belastungsfaktoren, wohl aber starke Quartalsergebnisse im gesamten Zuliefersektor. Aufgrund der Bilanzrisiken im unsicheren Umfeld bleibe er aber noch zurückhaltend.Tim Rokossa von der Deutschen Bank habe das Kursziel angesichts der anstehenden Quartalsberichte von Autozulieferern von 6,00 auf 8,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Das Jahr 2020 dürfte für die Zulieferfirmen der Autoindustrie stark zu Ende gegangen sein, so der Analyst. Dies sollte den Aktien zwar helfen, der Fokus von Anlegern richte sich aber bereits auf die Ausblicke, die in der Coronakrise nur vage ausfallen dürften.Risikobewusste Anleger können die Rally bei LEONI zwar noch ausreizen, der Rest bleibt allerdings an der Seitenlinie und wartet frische Zahlen ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link