Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

6,19 EUR -3,05% (13.05.2020, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

6,23 EUR -0,08% (13.05.2020, 12:57)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (13.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Die Folgen der Corona-Krise hätten den angeschlagenen Kabel- und Bordnetzspezialist im ersten Quartal belastet. Unter dem Strich sei ein Verlust von 67 Mio. Euro gestanden, wie LEONI am Mittwoch mitgeteilt habe. Das habe den Anlegern nicht gereicht. Die LEONI-Aktie gehe erneut auf Tauchstation.Der Nürnberger Konzern habe ein verlustreiches Jahr hinter sich und bereits 2019 mit hausgemachten Problemen und der schwachen Autokonjunktur zu kämpfen gehabt. Kürzlich habe LEONI mitgeteilt, dass das Unternehmen für das laufende Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem deutlich schlechteren Abschneiden als zuvor geplant rechne.Die Zahlen würden der LEONI-Aktie keine neuen Impulse liefern. Das Papier liege weiterhin bei rund 6,20 Euro. Die zugesagten staatlichen Garantien i.H.v. 330 Mio. Euro seien für LEONI sicherlich eine kurzfristige Erleichterung. Es sei aber durchaus möglich, dass der Spezialist für Bordnetze weitere Geldspritzen benötige. Nach wie vor würden bei LEONI die strukturellen Probleme bleiben, die Vorstand Aldo Kamper lösen müsse. Die LEONI-Aktie nehme Kurs auf das Jahrestief bei 5,50 Euro. Abwarten, rät Jochen Kauper vom vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze LEONI-Aktie: