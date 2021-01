Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

9,32 EUR +2,36% (20.01.2021, 12:30)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (20.01.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI: Aufwärtsdynamik lässt nach - AktiennewsDie Aktie von LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) wird am Mittwoch unverändert auf dem höchsten Stand seit Ende Februar 2020 gehandelt, so die Experten von XTB.Die Aufwärtsbewegung, die im Oktober eingeleitet worden sei, habe nochmals an Dynamik gewonnen, nachdem der Kurs über die Widerstandszone bei 6,90 Euro ausgebrochen sei. Der Anstieg habe sogar für einen Ausbruch aus dem Aufwärstrendkanal ausgereicht. Das Hoch vom Jahr 2020 etwas unterhalb der 13-Euro-Marke könnte als übergeordnetes Kursziel dienen. Da der letzte Impuls jedoch recht fortgeschritten sei, könnte eine Korrektur mit besseren Einstiegschancen verbunden sein.Börsenplätze LEONI-Aktie:9,325 EUR +3,04% (20.01.2021, 12:20)