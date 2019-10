Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (04.10.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg:Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Der Analyst sei optimistisch, dass die LEG Immobilien AG ihre Akquisitionsziele erreichen werde. Die Wachstumsdynamik sollte steigen. Im Hinblick auf die weiter hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland sei der Wettbewerb jedoch herausfordernd.Kai Klose, Analyst der Privatbank Berenberg, hält in einer aktuellen LEG Immobilien-Aktienanalyse am "buy"-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 110 Euro fest. (Analyse vom 04.10.2019)