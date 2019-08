XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (27.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seien Anlagevotum für die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).In den ersten sechs Monaten 2019 habe der Immobilienkonzern Mieteinnahmen erwirtschaftet, die deutlich das Vorjahresniveau hätten übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt habe das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung ein dynamisches Wachstum gezeigt. Zum Halbjahr habe auch die Bewertung des Immobilienportfolios eine deutlich positive Wertentwicklung ergeben. Angesicht der guten Entwicklung des operativen Ergebnisses (FFO) habe der Vorstand den bisherigen Managementausblick für 2019/2020 unterstrichen. Wir raten zum Halten der Aktie der LEG Immobilien AG.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LEG Immobilien-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 105 Euro. (Analyse vom 27.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der LEG Immobilien AG: Keine vorhanden.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: