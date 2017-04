Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

78,22 EUR +0,17% (07.04.2017, 12:41)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (07.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marios Pastou von der Credit Suisse:Marios Pastou, Aktienanalyst der Credit Suisse, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die deutschen Immobilienunternehmen hätten im Jahr 2016 ordentlich abgeschnitten und das steigende Angebot auf dem heimischen Markt bleibe immer noch deutlich hinter der Nachfrage zurück, so der Analyst. Bei LEG Immobilien sei die Wertsteigerung des Immobilienportfolios im letzten Jahr jedoch deutlich hinter der Entwicklung bei den Wettbewerbern Deutsche Wohnen und Vonovia zurückgeblieben.Marios Pastou, Aktienanalyst der Credit Suisse, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "underperform"-Votum für die LEG Immobilien-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei aber von 69,60 auf 75,20 Euro erhöht worden. (Analyse vom 07.04.2017)XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:78,21 EUR +0,42% (07.04.2017, 12:31)