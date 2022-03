Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (11.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.LANXESS betone in seinem Jahresausblick für 2022 die großen Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine. Grundsätzlich werde deutliches Wachstum erwartet, jedoch seien die Auswirkungen des Krieges dabei noch nicht berücksichtigt, habe der Chemiekonzern am Freitag bei der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für 2021 mitgeteilt.Der Konzernumsatz habe 2021 mit 7,557 Mrd. Euro um 23,8 Prozent über dem Vorjahreswert von 6,104 Mrd. Euro gelegen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 17,2 Prozent auf 1,010 Mrd. Euro nach 862 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Damit liege das Ergebnis innerhalb der prognostizierten Bandbreite von einer Milliarde bis 1,05 Mrd. Euro.Vor allem die starke Nachfrage aus Kundenbranchen wie etwa der Automobil-, Bau-, Transport- und der verarbeitenden Industrie habe zu den guten Ergebnissen über alle Segmente des Konzerns hinweg beigetragen. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen habe nach 14,1 Prozent im Vorjahr unter dem Einfluss von stark gestiegenen Kosten und Einmaleffekten nun 13,4 Prozent betragen."Wir haben für 2021 ein Jahr des Wachstums angekündigt - und das haben wir allen Widrigkeiten zum Trotz abgeliefert. Die extremen Steigerungen auf der Kostenseite konnten wir weitgehend in den Markt weitergeben. Darüber hinaus haben wir inmitten der Pandemie vier Akquisitionen gestemmt und damit unser Segment Consumer Protection massiv ausgebaut. All das zeigt die Stärke und die Stabilität, die LANXESS inzwischen hat", so Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender von LANXESS.Kriegsfolgen ausgeklammert, rechne LANXESS trotz weiter steigender Preise für Energie und Rohstoffe sowie weltweit fragiler Lieferketten mit einem deutlichen Ergebniszuwachs. Für das erste Quartal avisiere das Unternehmen einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 280 bis 320 Mio. Euro, nach 242 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.Die LANXESS-Aktie reagiere am frühen Morgen leicht positiv auf die Zahlen. Das Papier gewinne bei Lang & Schwarz 0,4 Prozent. Der MDAX-Titel habe sich nach der deutlichen Korrektur zuletzt stabilisiert. Ein positives Signal würde aber erst die Rückeroberung der 50-Euro-Marke bringen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)