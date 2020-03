XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,37 EUR -0,03% (31.03.2020, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

36,30 EUR -1,14% (31.03.2020, 13:42)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.500 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (31.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 55 Euro auf 40 Euro.Der Kölner Konzern habe 2019 von der strategischen Neuausrichtung profitiert und trotz schwächerer Nachfrage aus der Automobilindustrie solide Zahlen im Rahmen der Managementprognosen geliefert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das aktive Portfoliomanagement werde im laufenden Jahr mit dem beabsichtigten Verkauf der Geschäftseinheit Leder fortgesetzt. Im fortzuführenden Geschäft werde auch für 2020 eine grundsätzlich stabile Entwicklung erwartet. Dabei erweise sich die breite Aufstellung des deutschen Spezialchemie-Konzerns als vorteilhaft, da Nachfrageeinbußen in Teilbereichen durch bessere Geschäfte anderer Segmente ausgeglichen werden könnten. Mögliche Belastungen durch die Ausbreitung des Coronavirus seien im bisher vorhersehbaren Ausmaß berücksichtigt worden, würden jedoch einen Unsicherheitsfaktor beim Ausblick darstellen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie, reduziert aber marktbedingt das Kursziel von 55 Euro auf 40 Euro. (Analyse vom 31.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der LANXESS AG: Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: