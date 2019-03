XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2018 einen Umsatz von 7,2 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 15.400 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 60 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (15.03.2019/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) von "kaufen" auf "halten" herunter.LANXESS habe gute Zahlen für 2018 präsentiert. Mit dem Verkauf der ARLANXEO-Beteiligung habe der LANXESS einen großen Schritt bei der Transformation zu einem Konzern mit schwankungsärmeren Aktivitäten und einer ausgewogeneren Kundenstruktur vollzogen und sollte damit gut aufgestellt sein, um auch in dem sich jetzt abzeichnenden schwierigeren Umfeld erfolgreich zu bestehen. Dennoch habe der Ausblick auf ein im Jahr 2019 nur stabiles Ergebnis an der Börse enttäuscht. Obwohl der Vorstand bei seiner Guidance als konservativ gelte (in früheren Jahren sei sie teilweise sogar mehrfach nach oben korrigiert worden) und die Aktienrückkäufe tendenziell den Kurs stützen dürften, habe Strauß nach Überarbeitung seiner Erwartungen das Kursziel EUR 62,00 auf EUR 52,00 gesenkt.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, stuft die die LANXESS-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: