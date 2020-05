XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

48,44 EUR +0,33% (27.05.2020, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

48,51 EUR +0,48% (27.05.2020, 14:11)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (27.05.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 40 auf 44 Euro.Der Kölner Konzern habe für Q1 2020 noch recht passable Zahlen melden können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei sei dem Unternehmen zugute gekommen, dass die Corona-Pandemie neben Belastungen bei wichtigen Abnehmerindustrien in einigen Geschäftsfeldern auch zu einer Sonderkonjunktur geführt habe. Vorsorglich habe das Management jedoch darauf hingewiesen, dass der Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung voraussichtlich erst im zweiten/dritten Quartal erreicht werde. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2020 sei nach unten revidiert worden. Strauß habe seine Schätzungen entsprechend angepasst.Marktbedingt hebt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die LANXESS-Aktie von 40 auf 44 Euro an und bekräftigt seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 27.05.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der LANXESS AG: Keine vorhanden.Börsenplätze LANXESS-Aktie: