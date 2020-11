XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

45,88 EUR +0,57% (04.11.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

45,96 EUR +0,52% (05.11.2020, 08:00)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



ulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Kölner Konzern enge nach weiteren Belastungen durch die Corona-Krise seine Jahresgewinnprognose ein. Konzernchef Matthias Zachert rechne nun mit einem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie vor Sondereinflüssen zwischen 820 und 880 Mio. Euro, nach bislang angepeilten 800 bis 900 Mio. Euro. Im dritten Quartal hätten eine noch verhaltene Nachfrage der Autoindustrie, aber auch der Luftfahrt- sowie der Ölindustrie Spuren bei den Geschäften mit Spezialkunststoffen und mit Zusätzen etwa für Schmierstoffe hinterlassen. Hinzugekommen sei ein geplanter Wartungsstillstand in einem belgischen Werk, wie LANXESS am Donnerstag mitgeteilt habe. Für einen gewissen Ausgleich hätten weiterhin gut laufende Geschäfte mit Desinfektionsmitteln gesorgt - nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der sich ausbreitenden Schweinepest.Die LANXESS-Aktie sei zuletzt erneut deutlich unter Druck geraten. Mehr als 10 Euro habe das Papier zeitweise seit Anfang Oktober verloren. Dabei sei die LANXESS-Aktie auch unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Zuletzt habe sie sich etwas stabilisieren und sich der 200-Tage-Linie wieder annäheren können. Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde das angeschlagene Chartbild wieder aufhellen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze LANXESS-Aktie: